◇ナ・リーグロッキーズ1―4ドジャース（2026年5月27日ロサンゼルス）ロッキーズの菅野は大谷との投げ合いに敗れ、4敗目を喫した。初回に先頭打者の大谷に続き、3番フリーマンにも一発を浴びた。右腕は「どちらのホームランも正直防げたなという気はしている」と唇をかんだ。2、3回は無失点。4回に1点を失い、5回2死で、失策で走者を許した場面で交代した。「悲観する内容ではない。次につながる内容だった」と次戦へ