◇ナ・リーグカブス10―4パイレーツ（2026年5月27日ピッツバーグ）カブスの鈴木が7試合ぶりの安打を放った。一挙6点を奪った7回無死で中前打。それでも納得した様子はなく「とりあえず振っていったけれど、自分のスイングが全くできていないので良くない」と渋い表情。他の打席も2三振や併殺打などに終わり「これでは次につながっていかない」。チームは14安打を放って大勝し、連敗を10で止めた。