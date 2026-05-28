松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、6月2日10時から「溢れる3種の濃厚チーズINハンバーグ」を販売する。チーズ好きにはたまらない、「3種のチーズ」を詰め込んだスペシャルメニューが登場する。ふっくらジューシーなハンバーグに、箸を入れれば中から溢れ出すチーズが見た目にも鮮やかな逸品となっている。3種類のチーズが織りなす濃厚なコクと、旨味たっぷりの肉汁が絡み合い、ひと口食べればまさ