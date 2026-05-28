「夏ポテト 紀州の南高梅（なんこううめ）味」カルビーは、穫れたてのみずみずしい国産新じゃがのみを使った、この季節にしか味わえない特別な厚切りポテトチップス「夏ポテト 紀州の南高梅（なんこううめ）味／対馬の浜御塩（はまみしお）味」を6月8日から期間限定で発売する。カルビーは、1年を通して国産じゃがいものおいしさをじっくり味わえる季節限定厚切りポテトチップスシリーズとして、「春ポテト」「夏ポテト」「ア・ラ