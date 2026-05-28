「TOUR B JGR ウルトラマン」ブリヂストンスポーツは、アマチュアゴルファーの大きな飛距離をサポートする「メガ飛び」性能を誇るゴルフボール「TOUR B JGR」から、ウルトラマンシリーズと初めてコラボレーションした「TOUR B JGR ウルトラマン」を6月12日に発売する。同商品は、今年7月に放送開始60周年を迎えるウルトラマンシリーズと連動した記念アイテム。同社の「スピードマッスルテクノロジー」による飛距離性能で幅広いゴル