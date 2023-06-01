◇交流戦阪神2─4日本ハム（2026年5月28日甲子園）阪神は28日の日本ハム戦（甲子園）に2―4で敗れ、今季初の3連敗を喫した。佐藤輝明内野手（27）が9回の4打席目に初球の変化球を叩いてリーグ単独トップに躍り出る今季13号のアーチを架けた。昨季11本だった甲子園で今季は早くも8本目の放物線を描いた。連続試合安打を10へ伸ばした虎の大砲が、29日から始まるロッテ戦（ZOZOマリン）から猛虎を逆襲へ導く。試合後の佐藤