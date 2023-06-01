◇交流戦阪神2─4日本ハム（2026年5月28日甲子園）【片岡篤史視点】阪神・佐藤輝が9回1死から柳川の初球フォークボールを右翼席へ13号本塁打。前夜の9回2死一、二塁からもフォーク、カット、カットを3球三振して最後の打者になったが、この日はその変化球を狙っていたのだろう。それをひと振りで仕留め、こういう読みで打てるようになった。初回2死二塁からの四球も成長を感じる打席だった。2球で追い込まれてからファウ