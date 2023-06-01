◇交流戦阪神2─4日本ハム（2026年5月28日甲子園）阪神・立石が最後の打者になった。9回、柳川に空振り三振をしてゲームセット。これで無安打が3試合14打席に伸びた。安打を放った5試合はチームが全て勝ち、無安打の3試合は総て敗れている。黄金ルーキーの成績とチームの勝敗がきれいに連動している事実は、そのバットが猛虎の勢いを左右している証左でもある。初対戦の投手ばかりが続くのは、新人なら誰もが通る道。試