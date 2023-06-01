２７日、米各界関係者と記念撮影する王毅氏（左から９人目）。（ニューヨーク＝新華社記者／李睿）【新華社ニューヨーク5月28日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は27日、ニューヨークの国連本部で開かれた安全保障理事会ハイレベル会合に合わせ、米戦略・ビジネス界関係者との座談会を開いた。２７日、米各界関係者との座談会に臨む王毅氏。（ニューヨーク＝新華社記者／李睿）