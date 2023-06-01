阪神は28日、兵庫県西宮市内の球団事務所でスカウト会議を行った。主な議題はドラフト上位候補のチェックと、6月8日開幕の全日本大学選手権に出場する注目選手の確認。関西学生野球でチームを23年秋以来、5季ぶり41度目（旧リーグ含む）の優勝へ導き、今春大ブレークした関大の最速149キロ左腕・米沢友翔投手もリストアップされたもよう。同大学OBの金丸夢斗（現中日）と同じ背番号21を背負う。全国の舞台でも実力を証明すれ