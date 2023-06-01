◇交流戦阪神2─4日本ハム（2026年5月28日甲子園）阪神・梅野が福岡大の後輩・木下と先発バッテリーを組むも、プロ初勝利には導けなかった。直球主体のリードで2回までは1安打無失点に抑えるも、3回に4安打を集中されて3失点。3〜9回の7イニングで6度先頭打者に出塁を許し、攻撃にリズムを生めなかった。黒星が付いた木下については「残念な結果になったが、初先発でスタート。お互いに勉強しながら成長していけたら」