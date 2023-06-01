◇交流戦阪神2─4日本ハム（2026年5月28日甲子園）阪神・大山が初回2死一、二塁から右前打を放ち、先制点を叩き出した。「木下が初先発なので、先制してあげたいと思っていた」。連続試合安打を4に伸ばし、7回先頭の右前打で24日巨人戦以来のマルチ安打も記録した。ただ、9回の守備で拙守。1死一、三塁で細川が敢行したセーフティースクイズの本塁へのグラブトスが浮き、追加点を与えた（記録は犠打野選）。試合後はうつ