◇交流戦阪神2─4日本ハム（2026年5月28日甲子園）阪神・熊谷が超美技でスタンドを沸かせた。7回1死から日本ハム・水野の一撃は二遊間へ。三遊間寄りの守備位置から追いつき華麗な一回転スローを見せ、一塁でアウトにした。「守備？そこは僕が（試合に）出てる意味だと思うので。続けていきたいと思います」20日の中日戦（甲子園）以来となる先発も3打席ノーヒットに終わり、「糧にして、明日からやっていきたい」と前