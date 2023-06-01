◇交流戦阪神2─4日本ハム（2026年5月28日甲子園）プロ初先発は、ほろ苦い結果に終わった。阪神・木下が4回5安打で3失点。2軍で先発登板3試合15イニングを無失点として1軍マウンドをつかんだものの、初勝利とはならなかった。「3回に先頭を出して、得点圏に行くとまたカウントが悪くなって、打たれる。普通に実力不足です」そう厳しく振り返った3回。先頭・奈良間に四球を許したのが引き金となった。1死二、三塁までピ