◇交流戦阪神2─4日本ハム（2026年5月28日甲子園）阪神・モレッタが27日の1軍再昇格後、初登板を無失点で締めた。1―3の8回に4番手でマウンドへ。先頭のカストロに中前打を許すも、梅野が代走・五十幡の二盗を阻止するアシストもあり、2三振を奪い3人で切り抜けた。「メカニック的なところは投手として重要になる。そこはしっかりできた」と振り返った右腕。今後は勝ちパターン継投での働きが期待される。