◇交流戦阪神2─4日本ハム（2026年5月28日甲子園）▼ビジター後遺症甲子園に戻ってきてやる野球の意識付けをしているつもりだけど、さらに意識付けをしていかなければいけない。他球場の野球と、甲子園でのゲームの運び方は違う。野球はホームランが華だけど、連動させて勝っていくという部分では、時にはつなぎ役にならないといけないし、自己犠牲も必要になる。次、甲子園に戻ってきたときにつなげたい。▼パの本拠