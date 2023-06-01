日本時間１時００分に米週間石油在庫統計（05/16 - 05/22）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 週間石油在庫統計（05/16 - 05/22）01:00 予想N/A前回-786.3万バレル（原油在庫・前週比) 予想N/A前回-154.8万バレル（ガソリン在庫・前週比) 予想N/A前回37.2万バレル（留出油在庫・前週比)