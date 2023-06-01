【新華社東京5月28日】日本の高市早苗首相の選挙陣営による「中傷動画問題」が波紋を広げている。日本メディアの報道によると、高市氏の側近秘書が民間人に指示し、昨年の自民党総裁選や今年の衆院選の期間中、対立候補を中傷する動画を作成し、拡散させていた。総裁選で最大のライバルだった小泉進次郎氏を「無能」「世襲の操り人形」と批判したほか、国会で高市氏の「台湾有事」をめぐる答弁をただした立憲民主党の岡田克也