【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝溝田拓士】米軍は２８日、イランが米軍基地のあるクウェートに弾道ミサイルを発射し、クウェート軍が迎撃したと発表した。米国によるイランへの攻撃の報復とみられ、米軍は「重大な停戦違反」だと批判した。米イスラエルのイラン攻撃開始から２８日で３か月となり、戦闘終結へ向けた交渉が進む一方で、緊張が高まっている。米主要ニュースサイト・アクシオスは２８日、米イランの交渉担当者が