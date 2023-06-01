超党派の「安全保障から考える未確認異常現象解明議員連盟」（通称・ＵＦＯ議連）の会長で自民党の浜田靖一衆院議員、顧問で自民党の中谷元衆院議員、会長補佐で日本維新の会の浅川義治元衆院議員らが２８日、東京・永田町で、木原稔官房長官に「未確認異常現象（ＵＡＰ）への対応体制構築に関する提言」を手渡した。米国ではトランプ大統領の指示により、国防総省が先日、「ＵＦＯファイル」を公開し、長年機密扱いされてきた