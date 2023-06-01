【新華社フフホト5月28日】中国内モンゴル自治区アルグン市では、エゾノウワミズザクラが見頃を迎えている。河畔の湿地に広がる稠李の木々は房状に白い花をつけ、雲や雪のように咲き誇っている。純白の花の海、澄み渡る青空、ゆったりと流れる青い水、一面に広がる青草が相まって絵のような景色を織りなしている。林の間をヒツジの群れがゆっくり歩きながら餌を食む姿は、辺境の街ならではの詩情豊かな風景を描き出している。（