タレントのりんごちゃんが公開したミニスカコーデに、「どんだけ痩せたの〜！」「スタイル抜群です！」など、さまざまな反響が寄せられている。【映像】15kg減りんごちゃんのビフォーアフターやミニスカ姿2026年1月31日に放送されたTBS系バラエティー番組『熱狂マニアさん！』で、運動せずに缶詰を使った食事だけで10日間のダイエットに挑戦したりんごちゃん。体重は88kgから81.5kgとなり、6.5kgの減量に成功。2カ月後にも同じ