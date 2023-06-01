ロシアのモスクワ近郊で最新兵器などを展示した国際安全保障フォーラムが開かれ、中東やアフリカなどから多くの代表団が参加しています。ロシアの首都モスクワ近郊で開かれている国際安全保障フォーラムでは、ウクライナで実戦配備された兵器などが展示されているほか、無人機の操作を体験できるブースも設けられています。フォーラムは26日から4日間の日程で、アフリカや中東など120か国以上からの参加を見込んでいるということで