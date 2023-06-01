横浜スタジアムで５月２３日に開催された「ＤｅＮＡ対ヤクルト」戦で、女優・山本美月（３４）がセレモニアルピッチを行った。「ポケモンベースボールフェスタ２０２６」の一環で、芸能界屈指のポケモンファンとして知られる山本が登場。「えぐ可愛い」と投球もしぐさも反響を呼んでいる。ピカチュウ６匹が背後で見守る中、ポニーテールを揺らしながら、華麗なフォームで「モンスターボール」と「スーパーボール」を投げ込んだ