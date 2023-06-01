ドル円はその後、１５９円台前半に値を落としている。ドル安が優勢となっており、ドル円を圧迫。米・イラン両国が６０日間の停戦延長と核開発を巡る交渉開始で合意と伝わったことが要因。アクシオスが米政府関係者の話として伝えた。合意文書にはホルムズ海峡の無制限航行や、イランによる機雷除去が明記される見通しだという。 トランプ大統領の承認待ちだが、３カ月に及ぶ紛争にひとまずメドがつくとの期待が高まっている