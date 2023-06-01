【秋田書店作品に使える10冊30%OFFクーポン配布キャンペーン】 開催期間：5月29日0時～5月31日23時59分 NTTソルマーレは、同社が運営する総合電子書籍ストア「コミックシーモア」において、秋田書店作品に使える10冊30%OFFクーポンを配布するキャンペーンを5月29日0時から5月31日23時59分まで実施する。 10冊30%OFFクーポンは、「魔入りまし