31日のキリンチャレンジカップ・アイスランド戦限定での日本代表復帰を果たしたDF吉田麻也(LAギャラクシー)は合宿初日に話した「お客さんとして来ているわけじゃない」との言葉どおり、練習でのパフォーマンスでもって北中米W杯への準備を進めるチームを大いに盛り立てている。28日のトレーニングではスローイン起点のポゼッション練習、ビルドアップからシュートまでのパターン練習、40mコートでのミニゲームでそれぞれCBを担