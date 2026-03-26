全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月6日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[アナ カリンスカヤ] 2 - 0 [アリナ コルネーワ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第5日がフランス パリで行われ、女子シングルス2回戦で、第22シードのアナ カリンスカヤとアリナ コルネーワが対戦した。 第1セットはアナ カリンスカヤが7-6で先