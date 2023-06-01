全仏オープン 大会期間：2026年5月26日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[アンナ シスコバ / カミラ ラヒモワ] 1 - 2 [ナディヤ キチェノク / 二宮 真琴] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第5日がフランス パリで行われ、女子ダブルス1回戦で、アンナ シスコバ / カミラ ラヒモワとナディヤ キチェノク / 二宮 真琴が対戦した。 第1セット