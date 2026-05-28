女優の本田望結が２５日付で自身のＳＮＳを更新。圧巻のビジュアルを披露した。「ネックレス見えてるかなぁ」と投稿。ラフな格好でソファに座る本田は、白のシャツのボタンをあけた状態で、遠くを見つめる様子などを複数枚公開した。この投稿にファンからは「めちゃくちゃ大人ですよ♥」「眩しすぎる」「凄く輝いてます」「これ以上かわいくなってどうするの！」「キレイなお姉さん♥♥♥」といったコメ