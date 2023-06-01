ロイター通信によりますと、アメリカ軍は27日、イラン南部にあるドローンの管制所を新たに攻撃しました。さらに5機のドローンを撃墜したということです。一方、イランも中東クウェートのアメリカ軍基地に攻撃を行ったとしていて、戦闘終結に向けた詰めの交渉が続くなかで緊張が高まっています。