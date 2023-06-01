ここ数年、携帯電話のつながりやすさが話題になることが増えている。SNSでも「○○がつながりにくい」といった投稿をよく見かけるが、各社の携帯電話ネットワークのつながりやすさは、何で決まるのだろうか。今回は携帯電話ネットワークのつながりやすさについて、今一度、考えてみよう。 NTTドコモ「通信品質改善の進捗と今後の取り組み」（2026年5月18日）資料より 携帯電話サービスの根幹は「つなが