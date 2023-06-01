従来、専用の装置として実現していた機能を汎用のサーバーなどの上で実現することを仮想化と言います。「楽天モバイルはネットワークを完全仮想化している」とか、「NTTドコモがコアネットワークの完全仮想化を完了した」とか、モバイルネットワークにおいて仮想化は大きな流れとなっています。 仮想化には、開発や運用を含めた全体のコスト削減、新機能の開発や機能改修の短時間化、処理量