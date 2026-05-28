「中日２−１楽天」（２８日、バンテリンドーム）楽天は八回に救援陣が打たれ逆転負け。交流戦３連敗スタートとなった。試合前には三木谷オーナーがグラウンドに登場し、選手たちに声をかけるシーンも。首脳陣、選手、スタッフが直立不動でその言葉に耳を傾けていた。二回に連打から敵失で先制するも、以降はなかなか追加点が奪えず。先発の滝中は６回４安打無失点の好投を見せるもリリーフ陣が逆転を許してしまった。