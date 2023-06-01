アメリカとイランの交渉担当者が、停戦延長などに向けた「覚書」の合意に達したものの、トランプ大統領が最終承認を保留しているとアメリカメディアが報じました。ニュースサイト「アクシオス」は28日、複数のアメリカ政府高官と、仲介交渉に関わる関係者の話として、アメリカとイランの交渉担当者が停戦を延長し、イランの核開発計画をめぐる交渉を始めるための60日間の「覚書」の合意に達したと報じました。ただ、トランプ大統領