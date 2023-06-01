ソフトバンクは２８日の巨人戦（東京ドーム）に８―４の逆転勝ちを収め、交流戦開幕カードの勝ち越しを決めた。４番・栗原陵矢内野手（２９）が２回に先制弾、７回に中押し弾をたたき込む１試合２発の大暴れ。５月に入って１０本塁打と量産体制で、王貞治球団会長（８６）も「月間２ケタってのはすごいね！」と目を丸くする暴れぶりだ。世界のホームラン王もご満悦だった。頼もしい４番がこの日も存在感を発揮。栗原はここまで