【トイ・ストーリー また、アンディが来た！】 6月上旬 発売予定 価格：1回500円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「トイ・ストーリー また、アンディが来た！」を6月上旬に発売する。価格は1回500円。 本商品は、人間が来ておもちゃに戻ったウッディたちを再現したフィギュア「アンディが来た！」シリーズ第2弾。劇中シーン