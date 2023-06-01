【HG 1/144 メッサーＭ０１型 (ガウマン機)】 発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年5月30日 価格：3,740円 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約168mm 今回レビューするのは「HG 1/144 メッサーＭ０１型 (ガウマン機)」です。このガンプラは公開開始から14週目「ファーストランの最終弾」を迎え、5月15日から海