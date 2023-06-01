【「赤い光弾ジリオン」 アップル】 5月29日 出荷開始 価格：6,490円 ハセガワは、レジンキット「『赤い光弾ジリオン』 アップル」を5月29日に出荷開始する。価格は6,490円。 本商品は、TVアニメ「赤い光弾ジリオン」より、マリス軍「ホワイト・ナッツ」のアップルを戦闘服姿でレジンキット化したもの。瞳デカールが付属する。 原型製作は、あらけん氏が担当してい