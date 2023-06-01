【マーシィドッグ［PS版］】 5月29日 出荷開始 価格：5,940円 ウェーブは、プラモデル「マーシィドッグ［PS版］」を5月29日に出荷開始する。価格は5,940円。 本商品は「装甲騎兵ボトムズ」に登場するAT「マーシィドッグ」を1/35スケールでプラモデル化したもの。コックピット内部と降着機構を再現した“PS版”となっている。キットは接着剤不要