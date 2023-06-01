【Amazon：GoPro HERO13 スターターセット】 期間：5月29日0時～6月11日23時59分 Amazonにて、GoProのアクションカメラ「HERO13 スターターセット」Amazon限定モデルが特別価格で販売されている。期間は6月11日23時59分まで。 「HERO13 Black」は、バーストスローモーション機能を搭載したアクションカメラ。720pで400fpsのビデオを15秒間撮