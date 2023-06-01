【Amazon：TARION ソフトボックス】 期間：5月29日0時～6月2日23時45分 TARION 逆八角形 ソフトボックス「FB90」 Amazonにて、TARIONの撮影用アクセサリー「ソフトボックス」（FB90）が特別価格で販売されている。期間は6月2日23時45分まで。 本商品は、ストロボに取り付けて使用するアクセサリー。ボーエンズマウントを採用した逆八角形で、クイックリリー