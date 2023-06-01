【Amazon：HUAWEI スマートウォッチ】 期間：5月29日0時～6月11日23時59分 Amazonにて、HUAWEIのスマートウォッチが特別価格で販売されている。期間は6月11日23時59分まで。 今回、「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」と体組成計のセットや「HUAWEI WATCH FIT 5」と交換ベルトのセットがラインナップ。それぞれ期間中、特別価格で提供される。なお、セール品の売り切れやセ&#