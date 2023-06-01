【Amazon：Shark「FlexBreeze HydroGo」】 期間：5月29日0時～6月11日23時59分 「FlexBreeze HydroGo」パープル（FA052JPU） Amazonにて、Sharkのコードレスファン「FlexBreeze HydroGo」Amazon限定モデルが特別価格で販売されている。期間は6月11日23時59分まで。 「FlexBreeze HydroGo」は、ミスト機能付きコードレスポータブル扇風機。コードレスな