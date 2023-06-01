【モデルプレス＝2026/05/29】TVerでは、5月29日より嵐が過去に出演した名作ドラマを集めた特集「ARASHI Collection」Part3の配信を開始する。【写真】相葉雅紀、パンツ一丁で銃突きつけられる姿◆嵐、メンバー全員主演「最後の約束」TVer配信決定デビューから⻑きにわたって多くの⼈に寄り添い、時代を彩ってきた彼らの軌跡。嵐とともに笑い、涙し、成⻑してきた⽅々にとっても、それぞれの思い出がよみ