お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史が２８日、東京・文京区のＩＭＭＴＨＥＡＴＥＲで座長を務める舞台「ナインティナイン岡村隆史の花の駐在さん〜駐在さんと赤い糸〜」（３１日まで）初日公演を迎え、お笑いコンビ「たくろう」、タレントの生田衣梨奈らと公演後囲み取材に応じた。初出演の生田について岡村は「（明石家）さんまさんとご一緒されていただけある」と絶賛。今日が初めての顔合わせだったという日替わ