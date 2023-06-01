◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人４―８ソフトバンク（２８日・東京ドーム）巨人のフリアン・ティマ外野手（２１）がプロ初打席を「楽しい。緊張してない」と日本語で振り返った。１点ビハインドの６回２死二塁から代打で登場。２番手の剛腕・ヘルナンデスと対決し、痛烈な当たりを放った。右中間を破る同点打に思われたが、中堅・周東がスーパープレー。紙一重で初安打初打点はならず「（足）めっちゃ速い」と相手に脱