ケニア西部の女子校の寮で28日未明に火災があり、生徒16人が死亡しました。ケニア政府などによりますと、28日午前1時前、西部リフトバレー州ギルギルにある女子校の寮で火災が発生しました。火は約2時間後に消し止められましたが、生徒16人が死亡し、79人がけがをして病院に搬送されました。学校には約808人の生徒が在籍していたということです。現地では、捜査当局が遺体の身元確認を進めるとともに、出火原因を調べています。ロ