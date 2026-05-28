巨人の田中将大投手（３７）が２８日のソフトバンク戦（東京ドーム）に先発し、５回８３球を投げて５安打３失点。１点差のリードを守ってマウンドを降りたが、救援陣が逆転を許し、今季４勝目はならなかった。４―１の５回に相手先発のスチュワートなどに安打を浴びて二死一、三塁のピンチを招くと、正木に適時打、二死満塁から近藤への際どいコースをボールと判定され、押し出し四球で失点した。なおも二死満塁の場面では２回