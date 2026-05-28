日経平均株価が史上最高値を更新する中、「日本株はどれを買っても上がる相場なのか」と感じている投資初心者も多いのではないだろうか。【こちらも】インデックス投資は本当に分散かAI相場が変えた新NISAの資産構造しかし現在の日本株市場では、一部のAI・半導体関連株へ資金が集中する“選別相場”の色合いが強まっている。■二極化が進む日本株5月25日の東京株式市場では、キオクシアホールディングスやフジクラ、アド